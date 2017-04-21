Евровидение-2017: на некоторых улицах ограничат движение не только транспорта, но и пешеходов

Опубликован график ограничений дорожного движения в Киеве время Евровидения

Киевской городской государственной администрации обнародовала график ограничений дорожного движения на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017.

В рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса Евровидение-2017 вносятся временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая:

на улице Институтской (от улицы Ольгинской до переулка Крепостного);

на улице Садовой (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

на улице Липской (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);

на улице Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до улицы Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:

-на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного);

-на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме того, будут внесены следующие изменения в организацию дорожного движения:

С 24:00 25 апреля до 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне улицы Крещатик).

С 24:00 25 апреля до 24:00 18 мая ограничат движение транспортных средств в обоих направлениях:

-на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской);

-на улице Прорезной (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

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В рамках проведения мероприятий на территории Арены-МВЦ (проспект Броварской, 15) внесут временные изменения в организацию дорожного движения, а именно:

С 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на следующих улицах:

-на улице Никольско-Слободской в обоих направлениях (от улицы Панельной до улицы Митрополита Андрея Шептицкого);

-на улице Митрополита Андрея Шептицкого (от улицы Никольско-Слободской до улицы Раисы Окипной).

На время проведения Евровидения-2017 в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам, будут внесены изменения.