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Главная » Страна » Глава НАПК не помнит, за что выписала себе 400 тысяч зарплаты

Глава НАПК не помнит, за что выписала себе 400 тысяч зарплаты

Глава НАПК не помнит, за что выписала себе 400 тысяч зарплаты
Наталья Корчак / Фото: telegraf.com.ua

Эта сумма не включает премию

21.04.17 1130
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Председатель НАПК Наталья Корчак на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады вызвала у народных депутатов недоумение относительно размеров своей зарплаты, в частности в декабре 2016 года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, народный депутат Сергей Лещенко поинтересовался у Корчак, почему в декабре она дважды задекларировала зарплату в разделе "Изменения в имущественном состоянии". В частности, согласно электронному реестру, 7 декабря Корчак задекларировала зарплату в размере 266, 816 тысяч гривен, а 29 декабря она задекларировала 123,217 тысяч гривен зарплаты.

"7 декабря Вы задекларировали 266 тысяч гривен дохода как однократное изменение материального положения, а 29 декабря Вы задекларировали 123 тысяч единовременного изменения материального положения. То есть суммарно за месяц 400 тысяч гривен", - отметил Лещенко.

На просьбу депутатов объяснить, была ли это премия или "тринадцатая" зарплата, Корчак заявила: "Это общий совокупный доход, в который входили отпускные".

"Премии в 200 тысяч гривен у нас не было, только в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАПК в размере 250%. Начиная с декабря месяца премии не начислялись", - заявила Корчак.

На уточняющий вопрос Лещенко, что же еще кроме отпускных входит в эту сумму, Корчак ответить не смогла: "У меня нет расчетов сейчас".

Это вызвало смех и удивление у членов комитета.

При этом глава комитета Егор Соболев напомнил, как НАПК вызывала на то время главу Одесской таможни Юлию Марушевскую для дачи объяснений по поводу премии в 500 гривен.

"А Марушевской мы передадим, что на ней тренировались", - заявил Соболев.

Ранее СМИ сообщали о том, что Корчак выписала себе премию 200 тысяч гривен "за работу".

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