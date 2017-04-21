Глава НАПК не помнит, за что выписала себе 400 тысяч зарплаты

Председатель НАПК Наталья Корчак на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады вызвала у народных депутатов недоумение относительно размеров своей зарплаты, в частности в декабре 2016 года.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, народный депутат Сергей Лещенко поинтересовался у Корчак, почему в декабре она дважды задекларировала зарплату в разделе "Изменения в имущественном состоянии". В частности, согласно электронному реестру, 7 декабря Корчак задекларировала зарплату в размере 266, 816 тысяч гривен, а 29 декабря она задекларировала 123,217 тысяч гривен зарплаты.

"7 декабря Вы задекларировали 266 тысяч гривен дохода как однократное изменение материального положения, а 29 декабря Вы задекларировали 123 тысяч единовременного изменения материального положения. То есть суммарно за месяц 400 тысяч гривен", - отметил Лещенко.

На просьбу депутатов объяснить, была ли это премия или "тринадцатая" зарплата, Корчак заявила: "Это общий совокупный доход, в который входили отпускные".

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"Премии в 200 тысяч гривен у нас не было, только в июле и сентябре была начислена премия для всех членов НАПК в размере 250%. Начиная с декабря месяца премии не начислялись", - заявила Корчак.

На уточняющий вопрос Лещенко, что же еще кроме отпускных входит в эту сумму, Корчак ответить не смогла: "У меня нет расчетов сейчас".

Это вызвало смех и удивление у членов комитета.

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При этом глава комитета Егор Соболев напомнил, как НАПК вызывала на то время главу Одесской таможни Юлию Марушевскую для дачи объяснений по поводу премии в 500 гривен.

"А Марушевской мы передадим, что на ней тренировались", - заявил Соболев.

Ранее СМИ сообщали о том, что Корчак выписала себе премию 200 тысяч гривен "за работу".

