АТО: Ранен наш военный

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается контролируемой Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

21 апреля по состоянию на 18:00 российско-террористические подразделения 21 раз обстреляли позиции украинских войск. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

На мариупольском направлении противник огнем минометов калибра 120 мм накрывал защитников Новотроицкого. По позициям ВСУ у Марьинки вел огонь из танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам сил АТО в районе Водного и Лебединского. Из автоматических гранатометов вел огонь по позициям украинской армии вблизи Гнутово. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по морским пехотинцам у Широкино. Вблизи Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.

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На донецком направлении позиции ВСУ в районе Троицкого враг обстрелял из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам сил АТО вблизи Песок террористы вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитникам Зайцево, а из противотанковых гранатометов - по защитникам Авдеевки.