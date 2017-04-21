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Ситуация в Донбассе

Фото, видео Обнародованы фото и видео последствий обстрела Авдеевки

<span class="label red">Фото, видео</span> Обнародованы фото и видео последствий обстрела Авдеевки
Последствия обстрела Авдеевки / Фото: facebook.com/ato.news

В городе разрушены дома мирных жителей

21.04.17 383
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В Авдеевке в результате вчерашних обстрелов повреждены два частных дома.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Город Авдеевка снова обстреливается российско-террористическими группировками. По состоянию на вечер 20 апреля 2017 года старая часть этого населенного пункта вновь находилась под вражеским огнем. В результате многочисленных обстрелов из минометов различного калибра два жилых дома были повреждены", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что никто из мирных жителей не пострадал.

Фото: facebook.com/ato.news

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