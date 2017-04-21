В Авдеевке в результате вчерашних обстрелов повреждены два частных дома.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
"Город Авдеевка снова обстреливается российско-террористическими группировками. По состоянию на вечер 20 апреля 2017 года старая часть этого населенного пункта вновь находилась под вражеским огнем. В результате многочисленных обстрелов из минометов различного калибра два жилых дома были повреждены", - говорится в сообщении.
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В пресс-центре сообщили, что никто из мирных жителей не пострадал.
Фото: facebook.com/ato.news