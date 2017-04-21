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Главная » Страна » Инфографика На выходных в Украине ожидаются дожди и мокрый снег
<span class="label red">Инфографика</span> На выходных в Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Фото: spasvisual.com

Инфографика На выходных в Украине ожидаются дожди и мокрый снег

Во всех регионах сохранится прохладная погода

21.04.17 499
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В ближайшие выходные в Украине местами пройдут дожди и снег. Во всех регионах сохранится прохладная погода.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +2°, днем +11°. В воскресенье гроза, +1°...+10°.

Во Львове завтра ожидается ливень, ночью +1°, днем +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, -1°...+8°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +10°, пройдет дождь. В воскресенье ночью 0°, днем +9°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха 0°...+10°. В воскресенье до +9°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +1°, днем +12°. В воскресенье 0°...+10°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье 0°...+9°, пройдет дождь.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°...+10°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +1°...+10°. В воскресенье +2°...+9°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +3°, днем +12°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +7°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье температура до +9°, ливень.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +5°, днем +11°. В воскресенье +2°...+11°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +3°. В воскресенье пройдет снег, ночью -10°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу ожидаются осадки, ночью 0°, днем +9°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +1°, днем до +9°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +11°. В воскресенье температура днем +8°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ожидаются осадки, +7°, в воскресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха -2° …+7°.

В Затоке в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем до +12°. В воскресенье пасмурно, до +11°.

В Бердянске на выходных ожидаются дожди, в субботу температура +3° …+12°, в воскресенье до +9°.

Прогноз на 22 апреля

 

Прогноз на 23 апреля

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