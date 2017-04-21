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Порошенко подписал закон об Украинском культурном фонде

Порошенко подписал закон об Украинском культурном фонде
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Украинский культурный фонд является бюджетным учреждением

21.04.17 42
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Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 23 марта 2017 года закон об Украинском культурном фонде. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Данный закон определяет правовые, организационные, финансовые принципы деятельности Украинского культурного фонда, целью создания которого является содействие развитию культуры и искусств Украины, обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному наследию, поддержка культурного многообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

По закону, Украинский культурный фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет предусмотренные данным законом специальные функции касательно содействия национально-культурному развитию Украины. Деятельность Украинского культурного фонда направляется и координируется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств.

Органами управления Украинского культурного фонда являются Наблюдательный совет и дирекция. Фонд возглавляет председатель Украинского культурного фонда, который осуществляет свою деятельность на общественных началах. Председателем Фонда может быть назначено лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безукоризненную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.

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