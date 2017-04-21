Китай согласен рассмотреть предложение о создании ЗСТ с Украиной, - посол КНР

Китай готов рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной в случае поступления соответствующего предложения. Как, об этом сказал посол Китайской Народной Республики Ду Вэй, передает УНИАН.

Говоря о возможности создания зоны свободной торговли с Украиной, Ду Вэй отметил, что важной составляющей стратегии развития Китая являются взаимоотношения с другими странами.

"Еще в 2015 году состоялось заседание подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в рамках межправительственной комиссии. Наши руководители подкомитетов на рабочем уровне, неофициально, обсудили этот вопрос. Я так считаю, что после этого, и у вас, украинской стороны, и у китайской стороны... эксперты изучают, анализируют и делают экспертизу насчет этого сотрудничества", - сказал посол.

По его словам, если у украинской стороны будут какие-то предложения, китайская сторона готова принять и выслушать их.