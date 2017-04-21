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Главная » Страна » В МИД отреагировали на возможное участие Суркова в переговорах США с Москвой по Украине

В МИД отреагировали на возможное участие Суркова в переговорах США с Москвой по Украине

В МИД отреагировали на возможное участие Суркова в переговорах США с Москвой по Украине
Елена Зеркаль / Фото: Uacrisis.org

Администрация Трампа может назначить специального коммуникатора для общения с "серым кардиналом" Кремля

21.04.17 102
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Любые переговоры с участием представителей США и России о будущем Украины должно происходить при участии самой Украины. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

"Многое будет зависеть от личности, которая будет определена коммуникатором не только с Россией, а вообще с Европой со стороны администрации Трампа, поскольку сейчас такого человека нет. Конечно, очень многое будет зависеть от того, какой они выберут путь коммуникации. Я не могу сказать, что всегда была фанатом формата общения Нуланд-Сурков, - заявила Зеркаль. - Мне кажется, что любое общение по поводу украинского будущего должно происходить с привлечением Украины".

Ранее сегодня, 21 апреля, издание BuzzFeed со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа может назначить специального посланника, который будет непосредственно поддерживать связь с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, известным как "серый кардинал" Кремля.

В задачи нового американского посланника, имя которого еще не было названо, будет входить ведение переговоров о дальнейшей судьбе пострадавшей от войны Украины.

Как отмечают дипломаты, открытие этого канала коммуникации поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она подняла этот вопрос во время встречи с президентом Трампом в прошлом месяце в Вашингтоне.

На секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона возложен контроль процесса подбора посланника. Известно, что он будет иметь полноценную занятость и его должность, как ожидается, будет иметь поддерживающий персонал.

Один из американских чиновников признал, что сейчас обсуждается сама идея такого назначения, но окончательное решение пока не принято.

Во время президентства Барака Обамы с Сурковым поддерживала связь на тот момент помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Суркова считают кремлевским куратором оккупированного Донбасса.

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