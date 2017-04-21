Защите Мартыненко отказали в отводе судьи Бобровника

Адвокаты не предоставили доказательств нарушений при автоматическом распределении дела

Судья Соломенского суда Ада Педенко отказала адвокатам экс-депутата Николая Мартыненко в удовлетворении ходатайства об отводе судьи-следователя Александра Бобровника. Об этом сообщает LIGA.net.

Педенко отметила, что адвокаты не предоставили доказательств нарушений при автоматическом распределении дела.

Она также подчеркнула, что Бобровник не отстранен от выполнения своих судейских обязанностей.

Также судья Педенко отказала в ходатайстве адвоката второго фигуранта - Сергея Переломы - Игоря Черезова об отводе судьи Бобровника. Она отметила, что оснований для отвода нет.

Ранее на заседании суда по избранию меры пресечения экс-депутату Мартыненко адвокаты затребовали отвода судье Бобровнику. По словам защитников, они подозревают судью в предвзятом отношении к подзащитному.

Бобровник объявил перерыв для определения судьи-следователя, который рассмотрит ходатайство об отводе. Ходатайство рассмотрела Ада Педенко.

Напомним, Николая Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн.