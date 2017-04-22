Заседание суда по избранию меры пресечения Мартыненко отложено

Соломенский суд Киева отложил заседание по рассмотрению ходатайства САП по избранию меры пресечения экс-депутату Николаю Мартыненко. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Суд постановил отложить заседание на завтра на утро", - сказал судья.

Суд состоится 22 апреля в 10:00.

Мартыненко в свою очередь сообщил, что ночь проведет в киевском изоляторе временного содержания на Косогорном переулке.

15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко в ходе рассмотрения ходатайства САП о мере пресечения бывшему народному депутату. В частности, за Мартыненко поручается Логвинский, который подчеркнул, что факт уголовного производства в НАБУ не является сам по себе основанием для ареста человека.

Напомним, на суде над Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствует об избрании экс-нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен.

20 апреля Николая Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн.