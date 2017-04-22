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В Украине более двухсот населенных пунктов остаются без света

В Украине более двухсот населенных пунктов остаются без света

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 

22.04.17 35
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Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что без света по состоянию на 7 часов утра субботы остаются 229 населенных пункта в четырех областях страны.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области без электроснабжения – 178 н.п., Днепропетровской – 31 н.п., Харьковской – 16 н.п., Кировоградской – 4 н.п.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 126 чел. и 548 ед. тех., в том числе от ГСЧС 213 ед. тех. и 622 чел. личного состава.

Напомним, вчера света не было в 368 населенных пунктах.

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