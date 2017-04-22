Напавшего на “жену Турчинова” приговорили к 8 годам тюрьмы

Донецкий адвокат с ножом набросился на женщину, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО

Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию Киевской местной прокуратуры № 10 и объявил приговор адвокату, который с ножом напал на сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря СНБО Турчинова.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Напомним, 25 мая 2016 года около 16:00 мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО.

Преступные действия нападающего удалось пресечь работнику Управления государственной охраны Украины, он и задержал злоумышленника.

Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 в. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (Захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий).

Приговор суда - наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Москве приговорили голос киевского "Антимайдана".