Навязывание воюющей Украине стандартов СМИ является проектом Москвы, которая благодаря стандартам объективности и баланса мнений может продвигать свои истины и ценности.

С таким тезисом выступил на 14-м съезде Национального союза журналистов Украины заведующий кафедрой радиовещания и телевидения Львовского национального университета, доктор филологических наук, профессор Василий Лизанчук.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Идеологи русского мира и их подельники-отступники из нашей журналистской среды яростно навязывают пост-модерновые постулаты России в Украине и Европе. То есть, воспринимайте нашу московскую правду, поскольку все правды равнозначные, равноправные, приемлемые".

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"Нам тут рассказывают про какие-то журналистские стандарты. Все эти стандарты, которые нам навязывает Европа, про объективность, баланс мнений и взглядов в нынешних условиях, а тем более во время российско-украинской войны – это полная порнография!", – заявил он.

Особой критике Лизанчука подверглись центральные телевизионные каналы, которые допускают наличие в эфире русского языка. Он назвал несколько телеканалов, которые, по его мнению, разрушают изнутри украинскую культуру и язык. Также негодование профессора вызвала популярность радиостанций ФМ-диапазона вместо "настоящего украинского" проводного радио. Также его негодование вызвали юмористические передачи на центральных телеканалах, а также песенные конкурсы. Даже канал Общественного телевидения, который профессор по-старинке называет "УТ", получил негативную оценку.

"Структуры связи доламывают структуру украинского проводного радио, а большинство ФМ-радиостанций – русскоязычные с определенным московским привкусом. Вдохновителями такой циничной политики являются собственники телеканалов – олигархи-чужаки, и менеджеры, для которых Украина – это лишь территория для обогащения.

Патриотом Украины делает не кровь, а понимание, что человек – часть своего Отечества, и от его чести зависит честь страны. Тот, кто теряет на жизненной дороге украинские национальные общечеловеческие морально-духовные чувства – рано или поздно начинает служить злу. Языковую шизофрению, к сожалению, культивируют не только коммерческие теле и радиоканалы, а и канал УТ. Неужели такую ситуацию одобряет Зураб Аласания? Считаю, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен принципиально требовать от телерадиоканалов 100% русский язык переводить как какой-либо другой, как это делает радио "Голос Америки".

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Вместо настоящего эстетически-морального украинского юмора, телевизионные каналы ТЕТ, ICTV, СТБ, 1+1 пропагандируют разнообразные программы, в которых позорят украинский язык, издеваются над украиноязычными песнями, национально-культурными традициями. 95-й квартал, Лига смеха, все эти комики… Нельзя же так неуважительно относиться к национальным ценностям! К слову, и Зеленский, и Кошевой, и Настя Каменских ни одного украинского слова не говорят украинской молодежи. Это же касается и программы "Голос страны". Я считаю, что такой конкурс должен быть, но должна быть обязательно украиноязычная песня, а вторая – на каком-то другом языке", – считает Лизанчук.

По мнению профессора, центральные украинские каналы должны вещать с позиций украиноцентризма и больше внимания уделять историческим изысканиям: "Досадно, но многие журналисты почему-то не овладевают правдивыми историческими знаниями. Пример. В этом году 1165 лет староукраинскому государству Киевская Русь. Нестор Летописец писал "откуда есть пошла русская земля". Мы должны рассказывать, что это наша история, а не история Московии. И ни на одном центральном телевизионном канале нет ничего об этом важном событии!"

"Еще одно. Очень мудрую высказал мысль директор Института журналистики Владимир Ризун, чтобы объединить усилия теоретиков и практиков… Вот над этим преподаватели всех уровней и журналисты должны работать. Но в основе должен быть украиноцентризм. Только с таким подходом можно вырастить новое поколение и освободить из плена некоторых старших журналистов. Российско-украинская война – это война ценностей, мировоззренческих ориентиров. Украинцы всегда были и есть строителями в материальном и духовном смысле. Для журналистов для всех российская агрессия – отличный момент исторической истины. А историческая правда – главное гуманитарное оружие. Узнаем правду. И правда освободит нас из российского морально-психологического ига", – резюмировал он.

Напомним, Владимир Познер назвал Пулитцеровскую премию пропагандистской.