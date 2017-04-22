Авдеевка и ДФС снова оказались без света

Авдеевка Донецкой области и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
"Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждем разрешения СЦКК на начало ремонтных работ", - говорится в сообщении.
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Отметим, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщили, что 5 апреля была восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение ряда городов в Донецкой области.
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