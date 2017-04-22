Аэропорт "Киев" приостановил переговоры с Ryanair

Об этом в интервью "Українським Новинам" рассказал глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский.

"Переговоры - это довольно длительный процесс, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Но на данном этапе аэропорт "Киев" временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями", - пояснил он.

Как объяснил Костржевский, Ryanair предполагает, что руководство "Жулян" снизит аэропортовый сбор в среднем на 60-80 %. По его словам, данный сбор в Украине является регулируемым тарифом, в который входит стоимость топлива, отопление, зарплата персонала, и ряд других расходных статей. Костржевский добавил, что размеры сбора аэропорт вынужден согласовывать с профильным регулятором, Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли.

"Задумайтесь, как можно предоставить 80 % или даже 50 % скидку от этой цены, если рентабельности в ней заложено всего около 10 %. Это экономически невыгодно. Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с нашей экономической моделью работы аэропорта. Именно по этой причине мы и приостановили переговоры", - добавил Костржевский.

Напомним, губернаторы приходят к Омеляну с просьбой привести Ryanair.