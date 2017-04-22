На взятке задержан очередной полицейский

Следователя одного из отделов Национальной полиции во Львовской области задержала на взятке 22 апреля 2017 года Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Вымогатель требовал от местного жителя 54 тысячи гривен за содействие в минимизации размера наказания за ряд краж.
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"Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении, следственные действия продолжаются.
Напомним, замдиректора львовского аэропорта может сесть на 10 лет.