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Видео Военным не стоит ждать повышения пенсий

<span class="label red">Видео</span> Военным не стоит ждать повышения пенсий
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Проблема - в введении ряда новых законов

22.04.17 1733
20001

Повышение пенсий военным пенсионерам с 1 октября текущего года не состоится из-за введения ряда новых законов.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире NewsOne.

"С первого октября военным пенсионерам не будет повышена пенсия", - подчеркнул Рева, отвечая на вопрос по поводу повышения размера пенсионных выплат военным пенсионерам.

По его словам, осовременивание пенсий с первого октября ожидает тех пенсионеров, которые получают выплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Министр соцполитики отметил, что закон о выплатах военным пенсионерам министерство разработает сразу после разработки указанного ранее законопроекта.

"Мы рассчитываем, что этот закон будет принят Верховной Радой до июля. Как только он будет принят, следующий законопроект, который мы разрабатываем и планируем внести на рассмотрение в Верховную Раду до конца года - это, как раз, будет закон, который касается военнослужащих", - заявил глава Минсоцполитики.

Напомним, пенсионный возраст могут повысить через 5-10 лет.

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