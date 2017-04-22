Мартыненко избежал ареста и вышел под поручительство депутатов

Следственный судья Соломенского районного суда Александр Бобровник отказали прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в содержании Николая Мартыненко под стражей и отдал его на поруки группе депутатов.
"Освободить из под стражи в зале суда", — зачитал решение судья.
Также Мартыненко должен сдать все свои заграничные паспорта. Перед этим адвокаты обвиняемого потребовали отвод суда в лице Александра Бобровника, обвинив его в предвзятости. Прокуратура не поддержала это заявление.
Прокурор САП при рассмотрении меры пресечения для Мартыненко привел аргументы почему его нужно взять под стражу. По его словам, главным риском является не возможность побега, а риск влияния и давления на свидетелей.
Напомним, 20 апреля НАБУ задержало Мартыненко по делу о растрате $17,28 млн на украинском госпредприятии Восточный ГОК при поставках уранового концентрата из Казахстана.