Мартыненко избежал ареста и вышел под поручительство депутатов

САП настаивала на том, что главным риском была не возможность побега экс - народного депутата, а его давление на свидетелей

Следственный судья Соломенского районного суда Александр Бобровник отказали прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в содержании Николая Мартыненко под стражей и отдал его на поруки группе депутатов.

"Освободить из под стражи в зале суда", — зачитал решение судья.

Также Мартыненко должен сдать все свои заграничные паспорта. Перед этим адвокаты обвиняемого потребовали отвод суда в лице Александра Бобровника, обвинив его в предвзятости. Прокуратура не поддержала это заявление.

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Прокурор САП при рассмотрении меры пресечения для Мартыненко привел аргументы почему его нужно взять под стражу. По его словам, главным риском является не возможность побега, а риск влияния и давления на свидетелей.

Напомним, 20 апреля НАБУ задержало Мартыненко по делу о растрате $17,28 млн на украинском госпредприятии Восточный ГОК при поставках уранового концентрата из Казахстана.