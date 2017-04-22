Оккупанты не собираются отменять решение о запрете Меджлиса в Крыму

У крымских татар, мол, и так достаточно своих организаций

В оккупированном Крыму не собираются выполнять решение Международного суда ООН и пересматривать решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа.

Об этом заявил так называемый глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам "правительства" республики Заур Смирнов, передает РИА Новости.

"Решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами, занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам", — сказал Смирнов.

По его словам, крымские татары имеют возможность создавать различные общественные структуры, для отстаивания и продвижения своих интересов.

"Таковых в Крыму насчитывается более десяти. Крымские татары активно интегрировались в социально-политическое пространство Российской Федерации и не нуждаются в сомнительном покровительстве извне", ­ заявил представитель оккупационных властей.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.