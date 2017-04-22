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Главная » Страна » Видео АТО: боевики из минометов и БМП обстреляли Луганское
<span class="label red">Видео</span> АТО: боевики из минометов и БМП обстреляли Луганское
Фото Минобороны
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: боевики из минометов и БМП обстреляли Луганское

Один боец был ранен

22.04.17 70
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 За сутки 22 апреля по состоянию на 18:00 боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Один боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Эпицентром огневого противостояния было донецкое направление. Так, из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям около Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении из минометов калибра 82-мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На луганском направлении, из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.

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