За сутки 22 апреля по состоянию на 18:00 боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Один боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Эпицентром огневого противостояния было донецкое направление. Так, из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям около Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

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На приморском направлении из минометов калибра 82-мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров вел огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На луганском направлении, из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.