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Суд арестовал одного из фигурантов "дела Курченко"

Суд арестовал одного из фигурантов "дела Курченко"
Фото из открытых источников

Он может выйти из СИЗО под залог в 15 млн грн

22.04.17 47
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По ходатайству прокуратуры Приморским районным судом Одессы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов "дела Курченко". Судом определен размер залога в размере 15 млн грн. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Вчера в Борисполе сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками СБУ задержали одного из бывших заместителей Генерального директора ОАО "Одесский НПЗ".

По данным следствия, задержанный отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через завод.

Под его руководством на Одесском нефтеперерабатывающем заводе был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовывали через подконтрольные фиктивные предприятиями на территории Украины без уплаты таможенных платежей.

В результате незаконных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов.

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