Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки

Восстановление электроснабжения Авдеевки невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО. Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

После повреждения ЛЭП в результате вражеских обстрелов, руководством ВСУ и военно-гражданской администрацией были предоставлены гарантии безопасности для жизни и здоровья ремонтников для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ.

"Однако, начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НВФ ОРДО. Также следует отметить, что по данным российской стороны СЦКК гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля этого года", - говорится в заявлении.

В СЦКК считают, что такими действиями боевики в очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшения гуманитарной ситуации в городах Донецкой области.

Напомним, прифронтовой город Авдеевка в Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля остался без света в результате обстрелов боевиков.