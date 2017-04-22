Украину ожидают заморозки 23-25 апреля

В Украине 23-25 апреля ожидаются заморозки. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночью 23 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, на остальной территории страны местами на почве и в воздухе заморозки 0-3°, 24 апреля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, 25 апреля кроме крайнего юга, заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.
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Напомним, на выходные в Украине местами пройдут дожди и снег. Во всех регионах сохранится прохладная погода.