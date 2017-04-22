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В Париже прошел марш " Разгневанных жен полицейских"

В Париже прошел марш " Разгневанных жен полицейских"
Фото: AFP

Участницы митинга протестовали против роста насилия во Франции

22.04.17 255
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Более ста жен и подруг парижских полицейских устроили демонстрацию на Елисейских полях, протестуя против роста насилия во Франции. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Группа, называющая себя "Разгневанные жены полицейских", прошла маршем через центр города. Участницы демонстрации несли черные шары, которые символизировали погибших полицейских, и розовые - как символ семей, которые остались без мужей и отцов", - говорится в сообщении.

Перед началом шествия участницы акции протеста собрались на Елисейских полях.

Непосредственной причиной протестов стала недавняя гибель в Париже полицейского Ксавье Жюжеле.

Участницы митинга обвинили в том, что в своих предвыборных выступлениях они использовали тему гибели полицейского ради собственных политических интересов.

Напомним, в ночь на 21 апреля в центре Парижа убит полицейский и еще двое были серьезно ранены, нападавшего застрелили. Ответственность за атаку в преддверии президентских выборов во Франции взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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