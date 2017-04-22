О находке он сразу рассказал матери, а она позвонила в полицию

В Краматорске 7-летний ребенок нашел на территории школы 14 гранат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

"Сегодня в 19:15 в колл-центр "102" обратилась 34-летняя краматорчанка, которая сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора местной ООШ № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты. О находке он сразу рассказал матери. К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказал о находке матери", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция в Мариуполе училась освобождать заложников из поезда

На место происшествия прибыли правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находится 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. У боеприпасов выкручены запалы, однако они находятся вместе в коробке.

Сейчас на месте работают взрывотехники.