Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АТО: Один наш боец погиб, трое - ранены
АТО: Один наш боец погиб, трое - ранены
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: Один наш боец погиб, трое - ранены

Враг провел 46 обстрелов позиций ВСУ

23.04.17 32
0000

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции  остается напряженной, но контролируемой Вооруженными cилами Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинской армии. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на донецком направлении. Так, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песок и Каменки враг бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП боевики применяли в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Широкино и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцем под Водяном. Пулеметы больших калибров террористы применили в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово – стрелковое оружие.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120 мм и 82 мм противник вел огонь по позициям рядом с Екатериновкой. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Краматорске 7-летний ребенок нашел на территории школы 14 гранатБоевики не дают восстановить энергоснабжение АвдеевкиАТО: боевики из минометов и БМП обстреляли Луганское

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 7475
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 9498
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 18681
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 3146
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 14252
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 7678
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1695
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 6599
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2467
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 1144
  1. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 5022 / 5678
  2. Зеркало Скрипки. Переход от интегрального национализма к фашизму незаметен 3278 / 4042
  3. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 2887 / 3277
  4. В истории Великобритании вчерашняя пятница стала переломным днем 2751 / 3080
  5. Военным не стоит ждать повышения пенсий 2179 / 2438
  6. Глава НАПК не помнит, за что выписала себе 400 тысяч зарплаты 1894 / 4304
  7. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 1378 / 1634
  8. В Германии протестировали летающий электрокар с вертикальным подъемом 1048 / 2013
  9. Американцы обустроят подводные лодки для женщин 883 / 1002
  10. Индустриальная страна 876 / 9477
  1. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 26 / 5678
  2. Глава НАПК не помнит, за что выписала себе 400 тысяч зарплаты 12 / 4304
  3. В Германии протестировали летающий электрокар с вертикальным подъемом 12 / 2013
  4. В истории Великобритании вчерашняя пятница стала переломным днем 11 / 3080
  5. Зеркало Скрипки. Переход от интегрального национализма к фашизму незаметен 8 / 4042
  6. Радиус интереса. 10 интересных мест в 10 км от дендропарка "Александрия" 7 / 901
  7. Китай согласен рассмотреть предложение о создании ЗСТ с Украиной, - посол КНР 7 / 1265
  8. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6 / 1634
  9. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 6 / 7475
  10. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 5 / 13431
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.