АТО: Один наш боец погиб, трое - ранены

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной, но контролируемой Вооруженными cилами Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинской армии. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на донецком направлении. Так, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песок и Каменки враг бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП боевики применяли в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Широкино и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцем под Водяном. Пулеметы больших калибров террористы применили в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово – стрелковое оружие.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120 мм и 82 мм противник вел огонь по позициям рядом с Екатериновкой. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.