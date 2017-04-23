20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта

"Я не верю в чудеса, но говорят, что они бывают", – сказал журналистам Николай Мартыненко в ночь с пятницы на субботу после окончания первой части суда по избранию ему меры пресечения. Интрига сохранялась до следующего дня: примет ли суд позицию стороны обвинения, которая требовала посадить Мартыненко под двухмесячный арест с правом выхода под залог в 300 млн грн или же прислушается к аргументам соратников подозреваемого и отпустит Мартыненко под их поручительство. Представители Народного фронта склонялись к первому варианту, прогнозируя арест и уменьшение залога до 100 или 200 млн грн, некоторые даже заключали пари с журналистами. Но в итоге после суда Мартыненко отправился не в СИЗО, а домой. Его поручителями стали сразу 20 человек.

Это, наверное, главное отличие между судом над Мартыненко и предыдущим громким процессом, который инициировали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, – делом экс-главы ГФС Романа Насирова. Именно с этим процессом дело Мартыненко сразу же начали сравнивать, и неудивительно.

В обоих случаях подозреваемым стал представитель высшей политической элиты (Мартыненко хоть давно и не занимает высоких госдолжностей, но остается ключевой фигурой в НФ), рассматривал ходатайство о мере пресечения тот же Соломенский райсуд столицы, сторону обвинения представляли те же прокуроры САП, Андрей Перов и Роман Сымкив, само дело опять касалось масштабной коррупции (Мартыненко подозревают в многомиллионных махинациях на поставках уранового концентрата), а защищал Мартыненко и Насирова один и тот же адвокат – Игорь Черезов. Даже слушал дело тот самый судья – Александр Бобровник. Такое совпадение сторона Мартыненко активно использовала в суде и в комментариях журналистам, указывая, что автоматическая система распределения дел в судах на самом деле неслучайно отдает громкие дела НАБУ именно Бобровнику, на которого этот орган якобы завел уголовные дела, тем самым взяв его на крючок.

После суда Мартыненко отправился не в СИЗО, а домой. Его поручителями стали сразу 20 человек

Как оказалось, на этом сходство между двумя делами закончилось. Защита Мартыненко и он лично выбрали другую тактику: никаких каталок, капельниц, клетчатых одеял и попыток искусственно затянуть или сорвать процесс. Подозреваемый, которого сперва посадили в клетку, но почти сразу разрешили сесть рядом с адвокатом, держался спокойно и уверенно. Без попыток заявить отвод судье Бобровнику все же не обошлось, но рассмотрение дела они не особо затянули. В отличие от истории полуторамесячной давности, быстро нашелся дежурный судья (сам следственный судья не может рассматривать собственный отвод) Ада Педенко, которая ожидаемо дважды отказала защите (параллельно суд избирал меру пресечения и другому фигуранту дела, экс-замглаве Нефтегаза Сергею Переломе).

Кроме того, если Насирова не пришел поддержать ни один из его соратников по власти, то к Мартыненко в суд пришли почти два десятка депутатов и четыре министра по квоте НФ: Игорь Жданов, Владимир Омелян, Лилия Гриневич, Остап Семерак и другие. Как рассказали они, на состоявшемся до обеда в пятницу собрании партийной верхушки решили защищать попавшего в передрягу соратника и коллективно обратиться к суду с ходатайством о взятии его на поруки. Присоединился к ним и замглавы Центризбиркома Андрей Магера.

Выступая перед судом, депутаты наперебой нахваливали Мартыненко, особенно подчеркивая его роль во время события Евромайдана. Указывали они и на то, что он еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата и неприкосновенности и никуда не пытался убежать – значит, нет и оснований держать его за решеткой. А вот об обстоятельствах самого уголовного дела, по которому проходит Мартыненко, они особо не упоминали.

В свою очередь представители САП объясняли необходимость ареста Мартыненко стандартными для таких ходатайств аргументами: по их словам, оставшись на свободе, Мартыненко может попытаться покинуть страну или влиять на следствие благодаря связям. В частности, через своего однопартийца, министра юстиции Павла Петренко, в подчинении которого находится Институт судебных экспертиз, а также через члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского, который приходится братом бывшей жены Мартыненко. Во время выступления прокуроров группа поддержки Мартыненко их постоянно перебивала возмущенными окриками, но ни сами прокуроры, ни судья на это не реагировали.

Вполне ожидаемо, в небольшом зале не поместилась и половина всех желающих посмотреть на процесс, в том числе и депутаты от НФ. Остальные рассредоточились по коридору, смотрели трансляцию на телефонах и перекусывали пирожками.

К Мартыненко в суд пришли почти два десятка депутатов и четыре министра по квоте Народного фронта

Впрочем, не все присутствующие были на стороне подозреваемого. Пришел в суд и экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе с группой соратников. Конфликт между Народным фронтом и командой Михеила Саакашвили, куда входит Сакварелидзе, тянется давно. На этот раз возникла перепалка между ними и Русланом Журило, топ-менеджером "Объединенной горно-химической компании", который считается креатурой Мартыненко и проходит подозреваемым по другому делу, возбужденному НАБУ. Журило громко назвал кого-то "антикоррупционной собакой", Сакварелидзе и Ко приняли это на свой счет и вызвали Журило в коридор "на поговорить". Перепалка на повышенных тонах закончилась тем, что антикоррупционеры пообещали приходить на суд к Журило, когда того "тоже будут сажать".

На следующий день слово взял сам Мартыненко. Он заявил, что не имеет никакого отношения к фирме-прокладке Steuermann, которая была посредником при закупке уранового концентрата для госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", и которая является ключевым элементом коррупционной схемы. Её, по версии следствия, разработал Мартыненко. Самый интересный момент выступления бывшего депутата касался участия в деле экс-депутата Давида Жвании, который проходит свидетелем по делу и дал показания не в пользу подозреваемого. Жвания и Мартыненко – давние бизнес-партнеры, входившие в круг "любих друзів" третьего президента Виктора Ющенко. Сейчас же, по словам Мартыненко, со Жванией у него "очень плохие отношения". Позже, на вопрос журналистов об отношениях с еще одним "любим другом", нынешним президентом Петро Порошенко, Мартыненко ответил: "Я с ним не ссорился, но и не дружу". Вполне ожидаемо он заверил суд, что не собирается никуда убегать и просить политического убежища.

Выслушав все стороны процесса, судья Бобровник на два часа удалился в совещательную комнату. Тем временем группа поддержки Мартыненко из числа депутатов устроила журналистам импровизированную пресс-конференцию. Но ничего принципиально нового они не озвучили, упорно повторяя тезис о политическом характере дела.

Информационная война между Народным фронтом и НАБУ с САП продолжалась в течение всего процесса, и в самом суде, и за его пределами. В Нацбюро утром субботы заявили об угрозах и давлении на суд со стороны фронтовиков. "Некоторые заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес Национального антикоррупционного бюро и САП, в том числе и о том, что новые антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля", – заявили в НАБУ. Фронтовики в долгу не остались, в ответ выпустив заявление о том, что руководство НАБУ, в частности замглавы Бюро Гизо Углава, давит на суд с целью получения "правильных" решений. "Именно эти ангажированные судьи подозрительным образом оказываются автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Углавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили", – было сказано в заявлении.

Отношения между двумя партиями власти после этой истории осложнятся еще больше

Наконец судья вернулся из совещательной комнаты и объявил, что отпускает Мартыненко на поруки двух десятков человек, перечислив всех пофамильно. Удовлетворения решением суда Мартыненко не скрывал, хотя ему еще предстоит пройти апелляцию, которую сразу же анонсировала сторона обвинения.

О долгосрочных последствиях этого дела говорить пока рано. Во время суда депутаты от НФ дали понять, что заказчиком дела против Мартыненко считают Администрацию президента. "С одной стороны есть Оппоблок и Батькивщина, которые хотят выборов. Порошенко выборов не хочет, но хочет укрепить свои позиции в Раде и взять нас под контроль. Потому он надавил через Мартыненко", – сказал Фокусу один из фронтовиков. Хотя в НФ обещают не разрушать коалицию и не выходить из правительства, отношения между двумя партиями власти, и без того далеко не безоблачные, после этой истории осложнятся еще больше.