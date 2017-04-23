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Главная » Страна » Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину

Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину

Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину
Лолита Милявская / Фото из открытых источников

Из-за посещения оккупированного Крыма

23.04.17 593
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Российскую артистку украинского происхождения Лолиту Милявскую (урожденную Горелик) в 4 утра 23 апреля сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году. Об этом сама певица рассказала в своем аккаунте в Instagram.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу проведать свою малышку, которая заболела, потому что мне запрещен въезд в Украину", - отметила Лолита.

По ее словам, пограничники сняли с поезда "за посещение Керчи в 2015 году".

Как известно, Лолита Милявская никогда не поддерживала Майдан, а также заявляла, что готова есть только российские продукты после введения санкций против России.

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