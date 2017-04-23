Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину

Российскую артистку украинского происхождения Лолиту Милявскую (урожденную Горелик) в 4 утра 23 апреля сняли с поезда в Конотопе за посещение Керчи в 2015 году. Об этом сама певица рассказала в своем аккаунте в Instagram.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу проведать свою малышку, которая заболела, потому что мне запрещен въезд в Украину", - отметила Лолита.

По ее словам, пограничники сняли с поезда "за посещение Керчи в 2015 году".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юмористку из РФ Воробей не пустили в Украину

Как известно, Лолита Милявская никогда не поддерживала Майдан, а также заявляла, что готова есть только российские продукты после введения санкций против России.