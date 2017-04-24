Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины

В прошлом году наконец остановилось падение суммарной капитализации крупных украинских активов, начавшееся в революционном 2014-м. Состояние 100 богатейших людей страны даже немного выросло по сравнению с 2015 годом. Ощутимо поменялась и структура украинского капитала

В 2016-м состояния четвёрки украинских миллиардеров продолжили таять. Хоть и не так быстро, как в 2015-м. Богатейший человек страны Ринат Ахметов за год "похудел" ещё на $900 млн. Олигарх потерял ключевые активы на оккупированных территориях — меткомбинаты и шахты, добывающие коксующийся уголь и антрацит. Это нарушило устоявшиеся годами логистические цепочки принадлежащих ему "Метинвеста" и "ДТЭК". Однако в 2016 году на мировых рынках поднялись цены на металл, что позволило "Метинвесту" начать выкарабкиваться из долгов. А Нацкомиссия по регулированию энергетики ввела европейскую формулу ценообразования на уголь для тепловой генерации. Благодаря этому тарифы на энергию для промпотребителей возросли и "ДТЭК" сократил убытки. Если бы не эти два фактора, положение Ахметова оказалось бы куда более плачевным.

Группа "Приват" лишилась своего финансового актива — ПриватБанка. Однако снижение рентных ставок на добычу нефти и увеличение в рознице доли продаж отечественного топлива, которое производят на контролируемом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым Кременчугском НПЗ, практически компенсировало для бизнесменов из Днепра потерю обременённого инсайдерскими кредитами банка. В итоге суммарное состояние Коломойского и Боголюбова сократилось всего на $400 млн.

Владельцу EastOne Group Виктору Пинчуку удержаться на плаву помогли госструктуры — крупнейший в стране добытчик газа "Укргаздобыча" существенно нарастила инвестиции в модернизацию скважин, что позволило олигарху увеличить выпуск труб. А "Укрзализныця" начала модернизацию подвижного состава, за счёт чего заводы Пинчука нарастили выпуск колёсных пар. Хотя Пинчук полностью не оправился от потери российского рынка, но за прошлый год он потерял всего $200 млн.

Хлеба и смартфонов!

"Старой олигархии", владеющей львиной долей горнодобывающих и металлургических активов страны, дышат в спину аграрии. Цены на зерно в мире растут, и украинские чернозёмы стали самым привлекательным ресурсом страны. Так, совладелец компании "Кернел" Андрей Веревский за год увеличил состояние более чем на $200 млн. За год котирующиеся на Варшавской бирже акции "Кернела" выросли в цене практически в два раза, в результате чего капитализация актива превысила $1,5 млрд. В прошлом году капиталы росли и у большей части лендлордов страны.

Чтобы украинский бизнес выглядел хоть как-то похожим на глобальный, стране нужна глубокая перезагрузка

Стабилизация гривны укрепила уверенность украинцев в завтрашнем дне, что способствовало оживлению торговли и росту состояний ретейлеров и девелоперов, специализирующихся на коммерческой недвижимости. Так, за год состояние основателя Fozzy Group Владимира Костельмана увеличилось почти в два раза, до $381 млн. А Вагиф Алиев, открывший в прошлом году крупнейший в стране ТРЦ Lavina Mall площадью 140 тыс. кв. м, стал лидером рейтинга по росту капиталов. За год его состояние выросло в 3,7 раза, до $220 млн.

Впрочем, не всё так радужно, как кажется на первый взгляд. По-прежнему костяк богатейших людей страны составляют бизнесмены, работающие в сырьевом бизнесе. А ретейлеры и девелоперы лишь перераспределяют заведённую сырьевым бизнесом в страну прибыль. Именно в этом ключевое отличие портрета 100 богатейших людей Украины от 100 богатейших людей мира, где бал правят IT, владельцы глобальных брендов и инвесторы. Возможно, владельцы украинских аутсорсинговых компаний и вошли бы в сотню богатейших людей страны, но отечественная специфика IT-бизнеса — оформление сотрудников как ФОПов — не позволяет корректно оценить рыночную стоимость украинских IT-компаний. Впрочем, по сути IT-аутсорсинг — это всё тот же сырьевой бизнес. Прибыли от написания кода "на американского дядю" несопоставимы с прибылями от продажи конечного продукта. Но государство пока не смогло создать инвест-климат, который бы побудил IT-бизнес перестать оптимизировать прибыли, начать создавать прозрачные компании и маркетировать собственные продукты.

Разумеется, в рейтинг вошли и машиностроители. Но большая часть из них — это "красные директора", которые владеют заводами, построенными не ими и не на их деньги. Производства, как и люди, не вечны, и очень скоро предприятия советских времён исчерпают оставшийся в наследство от развитого социализма ресурс. Единственным приятным исключением стал владелец мукачевского автосборочного завода "Еврокар" Олег Боярин, вошедший в этом году в рейтинг богатейших людей страны. Построенный им завод наращивает производство легковых авто.

Ждём перемен

Чтобы украинский бизнес выглядел хоть как-то похожим на глобальный, стране нужна глубокая перезагрузка. Естественно, олигархия этому противится как может. Их бизнес целиком построен на преференциях и договорённостях. Но олигархи кучмовских времён кажутся всемогущими лишь в масштабах страны. Размер украинских капиталов и близко несопоставим с капитализацией глобальных корпораций. Когда преференции исчезнут, олигархия неминуемо уступит место глобальным корпорациям и немногочисленным отечественным предпринимателям, сумевшим сколотить состояние, не входя в коридоры власти. Это доказывает хотя бы пример стран Восточной Европы и Балкан.

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Инфографика: Елизавета Букреева

Но всё же реформы пусть и медленно, но идут. К примеру, на прошлой неделе депутаты приняли Закон "О рынке электроэнергии". Через пару лет украинский энергетический рынок будет функционировать так же, как и в цивилизованных странах. Хотя на принятие этого закона понадобилось 2,5 года, как говорят сами нардепы, голосование прошло гораздо легче, чем при принятии Закона "О рынке газа" пару лет назад. В марте Верховная Рада приняла и Закон "О корпоративных договорах". Он приближает отношения между акционерами компаний к реалиям британского права. Заключение корпоративного договора может обязать стороны голосовать за решения о продаже или покупке доли в определённых ситуациях либо согласовывать приобретение акций. В ближайшее время в Украине станет гораздо меньше корпоративных конфликтов и недружественных поглощений. То есть желающих инвестировать в экономику страны прибавится.

Наконец, Минэкономразвития вроде бы собралось вместе с бизнесом рассмотреть действующие регуляторные акты и упразднить те из них, которые мешают развитию бизнеса. Это тоже повысит привлекательность страны для инвестиций.

Конечно, под видом реформ иногда подаются достаточно странные идеи наподобие курса на "деолигархизацию", начатого с этого года. Крайне избирательный подход к выбору активов позволяет предположить, что пересмотр результатов приватизационных конкурсов предыдущих годов — прежде всего средство политического давления.

И пусть мы часто делаем шаг вперёд и тут же два шага назад, но в целом реформы не остановить. Украина слишком глубоко сидит на "игле" международной финансовой помощи и не может позволить себе игнорировать требования международных кредиторов по введению общепринятых в мире правил игры. Пусть их рекомендации зачастую не учитывают местных реалий, а иногда откровенно ошибочны, в целом они направляют страну в нужную сторону. Наконец, власти уже не могут в открытую игнорировать интересы зародившегося на Майдане гражданского общества. Одним словом, передышка, которую дал украинскому бизнесу относительно спокойный 2016 год, закончилась, и сейчас украинские капиталы ждёт серьёзное испытание вызовом перемен.

Полный рейтинг "100 самых богатых людей Украины" читайте в Фокусе №16 от 21 апреля и на сайте focus.ua