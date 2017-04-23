На Луганщине области подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы

В момент инцидента режим тишины в зоне АТО не нарушался

Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По предварительным данным среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые. Украинская сторона выразила соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны ОРДЛО.

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В свою очередь, в ОБСЕ подтвердили, с патрулем ОБСЕ произошел серьезный инцидент в Луганской области.

"Как только мы получим подробную информацию, она будет опубликована на наших страницах в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе.