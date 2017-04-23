Стали известны подробности взрыва автомобиля ОБСЕ

Один сотрудник Миссии погиб, один получил ранения

В результате взрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, на неподконтрольной Украине территории, погиб один сотрудник миссии, еще один ранен. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава ОБСЄ Себастьян Курц.

"Трагические новости из Украины: патруль СММ наехал на мину. Один сотрудник ОБСЕ убит, один ранен. Сердечные соболезнования семье погибшего...Надеемся на скорейшее выздоровление раненого сотрудника мониторинговой миссии", - написал он.

Кроме того, Курц заявил о необходимости проведения тщательного расследования произошедшего.

"Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ назвали основные факторы риска в Донбассе

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 23 апреля 2017 года, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе оккупированного боевиками населенного пункта Пришиб Луганской области на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ.