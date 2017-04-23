АТО: Боевики обстреляли Марьинку из минометов, ранен житель

В Марьинке вечером боевики совершили три обстрела, в том числе с применением минометов и снайперского оружия. Всего выпустили 6 мин. В результате обстрелов получили повреждения семь домов местных жителей, один житель получил ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Украинский кризисный медиа-центр.

"Сейчас жизни раненого ничего не угрожает – он находится в больнице города Курахово, куда он был доставлен после оказания оперативной медицинской помощи", – рассказал полковник Мотузяник.

Еще одна провокация в Марьинском районе произошла в Тарамчуке, с применением стрелкового оружия. Остальные обстрелы на мариупольском направлении произошли на линии Гнутово – Лебединское – Водяное – Широкино. Боевики использовали преимущественно легкое вооружение, минометы – только в Широкино. Всего на мариупольском направлении боевики нарушили режим тишины 13 раз, дважды – с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевики нарушили режим тишины 28 раз, из них 4 – с применением минометов. В Авдеевской промзоне и на соседних позициях в Каменке и позиции шахта "Бутовка" обстрелы продолжались практически круглосуточно. Боевики применяли преимущественно гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вечером – минометы. Перед рассветом по позиции шахта "Бутовка" больше часа работал снайпер боевиков. В районе Донецкого аэропорта боевики совершили один обстрел с применением гранатометов возле Песок.

На Светлодарской дуге в Луганском днем ​​боевики применяли вооружение БМП, вечером выпустили 9 мин калибра 82 мм и открывали огонь из стрелкового оружия. На Горловском периметре боевики обстреливали украинские позиции из легкого вооружения в Зайцево и Верхнеторецком, в Верхнеторецком после 20 часов открывали огонь из минометов.

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На луганском направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз, в том числе один раз – с применением минометов. В Станично-Луганском районе после полудня боевики осуществили две короткие вооруженные провокации вблизи села Валуйское, после захода солнца обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в Станице Луганской. В Попаснянском районе противник вечером выпустил более 15 мин по нашему опорному пункту в Катериновке, где также открыл огонь из пулемёта.

За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения и травмы.