Погибший в Донбассе сотрудник ОБСЕ был гражданином США, – Reuters

Погибший 23 апреля в Луганской области сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был гражданин США, одна из раненых – гражданка Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, передает УНИАН.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ назвали основные факторы риска в Донбассе
Напомним, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков террористической организации "ЛНР". В результате подрыва автомобиля на оккупированной боевиками территории Луганщины один из наблюдателей погиб, двое госпитализированы.