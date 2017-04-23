Подрыв патруля ОБСЕ подтверждает попытки Кремля и боевиков запугать наблюдателей, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области подтверждает попытки Кремля и боевиков запугать наблюдателей миссии. Об этом говорится в комментарии в связи с гибелью и ранением наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В Украине с глубокой болью и скорбью восприняли известие о гибели одного и ранении нескольких наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине 23 апреля 2017 года на временно оккупированной Российской Федерацией территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)", - отмечается в комментарии.

В МИД выразили искренние соболезнования семье погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что рассматривают серьезный инцидент, который произошел на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

МИД в очередной раз призвал Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все безотлагательные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, включая временно неконтролируемый участок украинско-российской границы.

При этом в министерстве заверили, что украинская сторона сделает все возможное с целью обеспечения безотлагательного, всестороннего и беспристрастного расследования этого преступления для привлечения виновных к ответственности.

апомним, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения.