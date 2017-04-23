АТО: Погиб украинский военный

В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

На донецком направлении позиции сил АТО в районе Троицкого враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам украинских военных вблизи Авдеевки враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм противник бил по позициям ВСУ вблизи Луганского. Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям наших бойцов вблизи Зайцево противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении по защитникам Водяного, Гнутово и Павлополя противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра враг обстрелял опорные пункты сил АТО у Новозвановки. По позициям ВСУ у Новоалександровки противник вел огонь из вооружения БТР и гранатометов.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения.