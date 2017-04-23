На ролике - автомобиль, уничтоженный в результате взрыва и последующего выгорания

Боевики с оккупированной территории Луганской области обнародовали видео с места подрыва патруля миссии ОБСЕ вблизи населенного пункта Пришиб.

На видео - автомобиль, уничтоженный в результате взрыва и последующего выгорания.

Напомним, сегодня, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.

По информации украинской стороны СЦКК, в указанный период режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.

Боевики "ЛНР" в подрыве обвинили "украинскую ДРГ". В штабе АТО такие обвинения назвали безосновательными и провокационными.