При подрыве патруля ОБСЕ в Донбассе погиб гражданин США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии, - Хаг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявил, что в результате подрыва патруля миссии ОБСЕ на Донбассе погиб граждан США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. Об этом Хаг сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Патруль состоял из двух бронированных автомобилей - по три члена патруля в каждом. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии находятся сейчас на медицинском осмотре, кроме того, один член патруля миссии – гражданин США погиб, - заявил Хаг. - Те члены, которые непосредственно не пострадали от взрыва, вернулись на базу миссии в этом районе".

Он уточнил, что ранения получили двое членов патруля миссии ОБСЕ из Германии и Чешской Республики.

Напомним, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".