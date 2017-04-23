24 апреля в Украине ожидаются дожди с грозами

В понедельник, 24 апреля, в Украине ожидаются небольшие дожди с грозами, в Донецкой и Луганской областях - сильные осадки. Об этом сообщает Gismeteo.
В Волынской области возможен небольшой снег.
В западных, северных и центральных областях температура воздуха ночью составит 0...+2°С, днем столбики термометров достигнут отметок +8...+11°С.
На востоке и юге Украины ночью прогнозируется +2...+6°С, днем воздух прогреется до +10...+13°С.
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В Киеве ожидается переменная облачность, пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха в течение суток составит 0...+10°С.