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Главная » Страна » АТО: Погиб наш военный, двое ранены
АТО: Погиб наш военный, двое ранены
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: Погиб наш военный, двое ранены

Враг провел 34 обстрела

24.04.17 124
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В районе проведения антитеррористической операции российско-террористические подразделения продолжают вести огонь по позициям украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки враг 34 раза обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции наших войск в районе Троицкого. По защитникам Авдеевки враг бил из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песок, Луганского и Новоселовки Второй вел огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Опорные пункты наших подразделений вблизи шахты "Бутовка" и Невельского обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Зайцево – из стрелкового оружия. Кроме того, по защитникам Луганского террористы били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении огнем минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции неподалеку Тарамчука и Марьинки. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по нашим позициям в районе Новозвановки. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской накрывал огнем БМП и гранатометов, а вооружение БТР и автоматические гранатометы применил рядом с Новоалександровкой. Из гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Валуйского.

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