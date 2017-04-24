Госдеп США отреагировал на подрыв автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе

Государственный департамент США в связи с гибелью наблюдателя ОБСЕ и ранения еще двух членов миссии во время подрыва на мине автомобиля в Луганской области призвал Россию использовать свое влияние на террористов, чтобы Миссия могла провести полное, прозрачное и своевременное расследование трагического инцидента. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает 112 Украина.

"США вновь призывают Россию использовать влияние на боевиков для того, чтобы они предприняли первые шаги в направлении установления мира на востоке Украины, а также для установления видимой, ощутимой и долговременной обстановки безопасности", - говорится в сообщении.

Соединенные штаты в шоке и глубоко огорчены смертью на подконтрольной боевикам территории на востоке Украине гражданина США, исполнявшего обязанности парамедика в составе миссии ОБСЕ.

"Мы выражаем наши глубокие и сердечные соболезнования его семье, друзьям и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва", - сказано в сообщении.

Гибель наблюдателя продемонстрировала растущую опасность обстоятельств, в которых приходиться работать сотрудникам СММ ОБСЕ. В качестве примеров этого в Госдепе назвали создание препятствий в работе наблюдателей, угрозы и оскорбления.

"Это инцидент показал насколько необходимо для всех сторон, особенно для пророссийских боевиков, имплементировать их обязательства согласно Минским соглашениям. Это подразумевает полное и стойкое прекращение огня и отвод тяжелого вооружения от линии разграничения", - заявили в Госдепе США.

В заявлении говорится о том, что миссия ОБСЕ имеет полную поддержку со стороны США и Штаты самым решительным образом осуждают проявление враждебности и запугивание сотрудников миссии.

"Они должны быть в безопасности и иметь доступ в зоне конфликта повсюду", - подчеркнули в Госдепе США.

Напомним, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".