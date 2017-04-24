Гражданин Украины 45-летний Андрей Лугин, находящийся в СИЗО в оккупированном Крыму, решился на объявление сухой голодовки в знак протеста против решения симферопольских "правоохранителей" этапировать его на материковую часть Российской Федерации для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

"Сегодня (23 апреля, - ред.) на мой адрес поступило обращение от гражданина Украины, осужденного Лугина А. А., который содержится в симферопольском СИЗО. 26 апреля его планируют этапировать на материк для отбывания наказания. От безысходности с завтрашнего дня он объявляет сухую голодовку. Мои украинские коллеги подали ряд заявлений по данному вопросу, но пока результатов нет", - пишет адвокат.

В своем заявлении Лугин подчеркнул, что на протяжении трех лет его незаконно удерживает Россия под своей юрисдикцией в оккупированном Крыму, навязывает против его желания "гражданство РФ", а также затягивает передачу в Украину, чем нарушает права человека и гражданина.

"Я требую от власти Российской Федерации восстановления моих конституционных прав и незамедлительного решения вопроса о моей передаче в Украину с указанием сроков передачи. Я призываю прекратить практику перевоза из Крыма на территорию РФ заключенных и практику навязывания гражданам Украины гражданства РФ", – написал украинец.







Напомним, крымского политзаключенного Руслана Зейтуллаева российская власть обвиняет в терроризме и называет организатором ячейки исламской организации "Хизб ут-Тахрир". В ответ на что крымчанин в российской тюрьме объявил голодовку с требованием передать его Украине. Голодающий Зейтуллаев потерял более 6 кг, ему сложно говорить стоя.

Зейтуллаев, отказался заканчивать голодовку до вынесения приговора. Российский прокурор требует приговорить крымчанина Зейтуллаева к 17 годам колонии.