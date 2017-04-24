Вчера, 23 апреля 2017 года, в оккупированном Симферополе второй за последние пять дней выпал снег. Об этом сообщает LIGA.net.

На видео видно, как тюльпаны, которые недавно распустились, засыпаны снегом.

"Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, 1 мая обычно открывается купальный сезон", - отмечается на видео.

19 апреля сообщалось, что снегом замело Симферопольский район и южный берег полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тепло в Украину придет лишь с 26 апреля

Напомним, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.