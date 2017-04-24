Миссия ОБСЕ продолжит работу в Донбассе

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявляет, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения к ответственности виновных в подрыве патруля наблюдателей. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

"Несмотря на эту трагедию, мы как и раньше привержены выполнению нашего мандата и содействию в обеспечении мира для народа Украины", - отметил Апакан.

"Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, выводу оружия, полному разминированию и реальной приверженности миру. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Апакан подчеркнул, что в составе этой международной наблюдательной миссии служат преданные профессионалы, которые тяжело работают, ради нормализации ситуации в Украине.

"Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше", - отметил он.

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Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.