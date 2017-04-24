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Главная » Страна » Коррупционный рынок Украины оценивается в 85 млрд грн, – глава НАБУ

Коррупционный рынок Украины оценивается в 85 млрд грн, – глава НАБУ

Коррупционный рынок Украины оценивается в 85 млрд грн, – глава НАБУ
Артем Сытник / Фото: radiosvoboda.org

Речь идет о суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро

24.04.17 262
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Из государственных предприятий вымываются огромные суммы. Размер предмета преступлений, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), достигает 85 млрд грн. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник, передает LIGA.net.

"Мы хотим показать, какие объемы средств вымываются из них (госпредприятий, - ред.) каждый год. Причем не в пределах Украины, а выводятся через компании в офшорных зонах. И основная борьба происходит именно за контроль над этими предприятиями", - отметил Сытник.

По словам главы НАБУ, коррупционные схемы, выстроенные на госпредприятиях, однотипные.

"Продукция выходит из государственного предприятия по заниженным ценам, предприятие получает за нее копейки по сравнению с тем, что могло бы иметь, продавая ее напрямую конечному потребителю. И есть ряд компаний-посредников (прокладок), через которые разница между ценой покупки продукции и ее продажи вымывается", - отметил он.

"Суммы огромные. Из общей суммы убытков в 85 млрд грн, причиненных, по предварительным оценкам, интересам государства в делах, расследуемых детективами НАБУ, свыше 40% приходится именно на госпредприятия. И, в основном, эти убытки относятся к периоду после Революции достоинства", - сказал Сытник.

Оценивая в целом "коррупционный рынок" в Украине, директор НАБУ сказал: "Мы можем говорить о тех суммах, которые фигурируют в расследованиях Бюро. Это около 85 млрд грн".

По данным НАБУ, всего детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в более чем 320 уголовных процессах.

Напомним, в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям, сообщено 78 человек.

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