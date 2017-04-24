Укрспирт временно остановил производство

Государственное предприятие "Укрспирт" проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков.
Для этого производство было временно остановлено.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Его руководство в данный момент ведет активные переговоры относительно восстановление рынков сбыта и поиска новых отечественных и зарубежных партнеров.
В рамках этого проведены переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии. Как результат в апреле 2017 года был заключен контракт с Венгрией на поставку спирта этилового ректификованного с гарантированным сбытом продукции в количестве 280 тыс. дал.
Напомним, бывшего главного бухгалтера Укрспирта задержали за хищение 750 млн гривен.