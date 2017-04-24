Глава правления Райффайзен Банка Аваль готов возглавить НБУ

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк Украины (НБУ) после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в интервью KyivPost, передает ЛІГА.net.
На вопрос журналиста о том, интересно ли ему стать новым председателем НБУ после того, как Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".
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Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически оставит пост.