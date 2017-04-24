Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Укрзализныця передумала повышать цены на билеты

Укрзализныця передумала повышать цены на билеты

Укрзализныця передумала повышать цены на билеты
Фото: podrobnosti.ua

Стоимость проезда в поездах дальнего следования остается неизменной с июля 2014 года

24.04.17 127
1000

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" заявила о том, что не планирует в 2017 году повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах, хотя в ноябре прошлого года компания сообщала о планах повысить тарифы дважды на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правления общества, не планируется индексация тарифов на пассажирские перевозки", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что стоимость проезда в поездах дальнего следования остается неизменной с июля 2014 года.

На этой неделе на заседании правления Укрзализныци планируется рассмотреть новый финансовый план, в котором заложено повышение грузовых ж/д тарифов с 1 июня.

Напомним, в ноябре 2016 года Укрзализныця сообщила о планах повысить тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: в первом квартале 2017 года и в четвертом - каждый раз на 16%. Кроме того, компания планировала с января 2017 года на 10% повысить стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов скоростных поездов Интерсити+.

20 апреля этого года член правления Укрзализныци Иренеуш Василевский сообщил, что госкомпания надеется достичь компромисса с представителями бизнеса и регуляторными органами в вопросе повышения тарифов на грузовые ж/д перевозки, и в случае их повышения на 22-25% с июня текущего года ожидает получить дополнительно 7 млрд грн.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не единожды подчеркивал, что о повышении грузовых ж/д тарифов целесообразно говорить лишь тогда, когда Укрзализныця станет прозрачной и открытой структурой и будет направлять средства от повышения тарифов на модернизацию и обновление подвижного состава.

Ранее в проекте финансового плана Укрзализныци на этот год предполагалось повышение тарифов на грузовые перевозки ж/д транспортом на 25%. В то же время, участники рынка выступают против повышения тарифов и предлагают правительству создать независимый орган, который занимался бы политикой тарифообразования на транспорте.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Билеты на поезда с июня могут подорожать на четвертьУкрзализныця назначила два дополнительных поезда на 21-24 апреляМАУ ввела новый сбор при бронировании авиабилетов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5340
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 6649
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 3787
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4960
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1343
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1777
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2068
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 978
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1468
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 549
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6232 / 6621
  2. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 4572 / 5159
  3. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 4464 / 4996
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 3495 / 3847
  5. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 1635 / 1877
  6. 24 апреля в Украине ожидаются дожди с грозами 1572 / 1758
  7. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 1542 / 6649
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1518 / 1678
  9. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 1345 / 1481
  10. Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину 1342 / 1557
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 27 / 6621
  2. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 21 / 4996
  3. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 11 / 5159
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 7 / 3847
  5. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 6 / 1678
  6. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 6 / 1877
  7. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 6 / 7876
  8. Австралия ответила КНДР на угрозу ядерного удара 5 / 1291
  9. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 5 / 3705
  10. Индустриальная страна 4 / 9923
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.