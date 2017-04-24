Базу Миротворца пополнил российский Маршал

Российский музыкант Александр Маршал попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Данные артиста были занесены в базу 23 апреля, причем указано настоящее имя певца – Александр Миньков. Утверждается, что это сделано, в частности, из-за "незаконного пересечения государственной границы Украины".

Кроме того, на сайте приводятся ссылки о посещении Маршалом Крыма и его высказывания о полуострове.

Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли информацию о российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в конкурсе. Также в базе данных сайта оказались российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.