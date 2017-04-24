В НБУ спрогнозировали, как будет дорожать газ до 2019 года

Стоимость импортируемого газа в 2019 году составит $292 за 1 тыс. куб.м. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

В документе отмечается, что в 2017 году газ подорожает на 23,3% по сравнению с 2016 годом - до $247,7 за 1 тыс. куб.м. В 2018 году рост цены составит 10,3% - газ подорожает до $273,3 за 1 тыс. куб.м. В 2019 году подорожание составит 6,8% - таким образом цена поднимется до $292 за 1 тыс. куб.м.

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Напомним, импорт газа из России по контракту Нафтогаза и Газпрома прекращен 25 ноября 2015. Как утверждают в Нафтогазе, покупка газа по этому контракту не восстановится до решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция).