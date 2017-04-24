Пограничники Закарпатья помогали табачными контрабандистам

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали за содействие контрабанде сигарет в Европу двух пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Один из руководителей отдела пограничной службы Мукачевского отряда и один из начальников оперативно-розыскного отдела Западного управления Госпогранслужбы помогали местным жителям перевозить сигареты вне пунктов пропуска.
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"Злоумышленники установили таксу в 50-70 долларов за каждый ящик с сигаретами", - отмечается в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения взяток пограничниками от контрабандистов и задержали их на рабочих местах.
Сейчас обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления (злоупотребление властью и служебным положением). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
Напомним, украинки пытались вывезти в Польшу корабельную пушку.